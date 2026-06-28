Udaipur : प्लेटफार्म पर बैठाकर बेटा ट्रेन के आगे जाकर लेट गया, घंटों करती रही इंतजार, आई मौत की सूचना- बेसुध हुई मां

एक अन्य खबर में उदयपुर के गोवर्धनविलास थाना क्षेत्र में चार दिन पहले शादी समारोह में हुए विवाद को लेकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार चांदनी, गोवर्धनविलास निवासी देवली मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 जून वह घर पर सोने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान गांव के दिनेश, सुरेश, महेंद्र, वेसा तथा अन्य लोग लाठी, पत्थर और कुल्हाड़ी लेकर घर के सामने पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।