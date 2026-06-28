Ketan Agarwal Murder Case: सगाई से पहले प्रेमी चेतन के साथ उदयपुर घूमने आई थी सिया, दोनों 5 दिन तक राजस्थान में रहे थे

उदयपुर। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में एक और नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच के मुताबिक सिया फरवरी में सगाई से पहले चेतन के साथ दोस्तों के समूह में उदयपुर घूमने आई थी और दोनों पांच दिन राजस्थान में रुके थे। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि राजस्थान में दोनों कहां-कहां पर घूमने गए और कहां-कहां रूके थे। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है राजस्थान में दोनों के बीच क्या-क्या बातचीत हुई? क्या राजस्थान में ही हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए ट्रिप का रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल साक्ष्य और दोनों के बीच हुई बातचीत की जांच की जा रही है।