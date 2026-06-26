उदयपुर : स्कूल की उम्र में नशे की दस्तक, कॉलेज तक बन जाती लत

उदयपुर. कम उम्र में नशे की शुरुआत शहर के लिए खतरे की घंटी बन गई है। कल तक जिस नशे की गिरफ्त में कॉलेज छात्र आते थे आज वही पुड़िया स्कूली बच्चों बैग तक पहुंच गई है। मादक पदार्थ ही नहीं चस्का ऐसा है कि सिगरेट, ई-सिगरेट व शराब तक के सेवन से भी परहेज नहीं। 14-15 की उम्र में ट्राय करने से शुरू हुआ सफर 20-25 की उम्र में लत तक जा पहुंचा है। परिणाम बर्बादी दिखने लगी है।उदयपुर के नशा मुक्ति केंद्रों में पहुंचे 6 हजार युवाओं का आंकड़ा बताता है कि आधुनिकता व स्टेट्स सिंबल ने नौनिहालों को अवसाद और चिड़चिड़ेपन की दलदल में धकेल दिया है। अगर अभिभावक और समाज अब भी संवाद नहीं बढ़ाएंगे, तो पूरी एक पीढ़ी को खोने का यह खतरा और गहरा जाएगा। मनोरोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश गोचर के अनुसार स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवा सबसे अधिक संवेदनशील वर्ग है। किशोरावस्था में नई चीजों को आजमाने की उत्सुकता, दोस्तों के बीच स्वीकार्यता की चाह और जोखिम लेने की प्रवृत्ति उन्हें नशे की ओर आकर्षित करती है। पहले जहां नशे की शुरुआत आमतौर पर 18 वर्ष के बाद देखने को मिलती थी, वही अब यह उम्र घटकर 15 वर्ष के आसपास पहुंच रही है।