गांवों से दुनिया तक,पासपोर्ट ने बदली राजस्थान की पहचान, जानिए किस जिले से सबसे ज्यादा आवेदन

Rajasthan Passport: प्रदेश में पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए बनवाया जाने वाला दस्तावेज नहीं रहा। यह बदलते समाज, बढ़ती आकांक्षाओं और दुनिया से जुड़ते राजस्थान की नई पहचान बनता जा रहा है। राज्य में 2017 से 2025 तक पासपोर्ट के लिए 33.61 लाख आवेदन दर्ज हुए। इस वर्ष अप्रेल तक प्रदेश में 1.78 लाख आवेदन आए।