उदयपुर को मिलेगी 10 ई-डबल डेकर बसों की सौगात, एक टिकट में दिनभर कर सकेंगे लेकसिटी का दीदार

राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को इस परियोजना का मुख्य केंद्र बनाया गया है। इन शहरों में डबल डेकर ई-बसों का संचालन पर्यटन के नए मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। बस का निचला हिस्सा वातानुकूलित (एसी) होगा, जबकि ऊपरी डेक को पर्यटक अनुभव के अनुरूप में विकसित किया जाएगा, ताकि सैलानी सफर के दौरान शहर की खूबसूरती का खुलकर आनंद ले सकें। झीलों की पाल, प्रमुख पर्यटन स्थलों व हैरिटेज मार्गों से गुजरते समय बस की ऊपरी मंजिल से मिलने वाला दृश्य पर्यटकों के लिए अलग ही आकर्षण बनेगा।