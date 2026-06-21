Udaipur Parking New Rates: पर्यटन स्थलों की पार्किंग महंगी, शुल्क ढाई गुना तक बढ़ा, अब प्रति घंटे के हिसाब से होगी वसूली

Udaipur Parking New Rates: उदयपुर शहर के प्रमुख पर्यटन और सार्वजनिक स्थलों पर वाहन पार्किंग अब पहले से महंगी हो गई है। नगर निगम की ओर से करीब 10 महीने पहले तय की गई नई पार्किंग दरें टेंडर लागू होने के साथ ही प्रभावी हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत पार्किंग स्थलों को 'ए' और 'बी' श्रेणी में बांटते हुए प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों दोनों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।