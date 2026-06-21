NEET री-एग्जाम आज: जयपुर के 103 केंद्रों पर 37,108 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, डेढ़ बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री

NEET Re-Exam 2026: जयपुर: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से रविवार को आयोजित होने वाली री-नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के 103 परीक्षा केंद्रों पर 37,108 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी, जबकि अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।