NEET री-एग्जाम आज: जयपुर के 103 केंद्रों पर 37,108 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, डेढ़ बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री

NEET Re-Exam Today (Patrika Photo)
NEET Re-Exam 2026: जयपुर: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से रविवार को आयोजित होने वाली री-नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के 103 परीक्षा केंद्रों पर 37,108 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी, जबकि अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले में बनाए गए 103 परीक्षा केंद्रों में 84 राजकीय और 19 निजी संस्थान शामिल हैं। इनमें 25,900 अभ्यर्थी राजकीय और 11,208 अभ्यर्थी निजी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर-पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा को जिला नोडल अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अशोक चंद्र शर्मा को जिला पुलिस नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त-द्वितीय प्रवीण कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल एवं होमगार्ड तैनात किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, बायोमैट्रिक सत्यापन और जैमर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
री-नीट (यूजी) परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जयपुर पुलिस ने 103 परीक्षा केंद्रों पर करीब एक हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। नकल व धांधली रोकने के लिए सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रत्येक चार केंद्रों पर एक डिप्टी एसपी निगरानी करेंगे।
डीएसटी और सीएसटी टीमों को कोचिंग संस्थानों व मेडिकल कॉलेजों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी निगरानी रहेगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. राजीव पचार ने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग