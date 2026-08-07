डीजीपी राजीव शर्मा ने इंदौर में रखा राजस्थान पुलिस का विजन, तकनीक के प्रयोग पर दिया जोर

जयपुर। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को आयोजित 13वीं वेस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने हिस्सा लिया। बैठक में पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अंतरराज्यीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, साइबर अपराधों की रोकथाम, गुमशुदा बच्चों की तलाश, नारकोटिक्स तस्करी पर कार्रवाई और तकनीक आधारित पुलिसिंग को मजबूत बनाने जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की।