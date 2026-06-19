उदयपुर: मुंबई में विश्वराज सिंह मेवाड़ की तस्वीर के कथित अपमान पर भड़का राजपूत समाज, जानें क्या है पूरा विवाद

Vishwaraj Singh Mewar: उदयपुर: मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य और नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह हाडा और इतिहासकार राजवीर सिंह चलकोई की तस्वीरों (पोस्टर्स) के कथित अपमान का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने इन सम्मानित व्यक्तित्वों की तस्वीरों को पैरों से रौंदा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उदयपुर समेत पूरे राजस्थान के राजपूत समाज और सर्व समाज में भारी गुस्सा फैल गया है।