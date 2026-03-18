मेवाड़ राजपरिवार संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट से लक्ष्यराज सिंह को बड़ी राहत, बहन पद्मजा कुमारी को लगा तगड़ा झटका

परिवार में कानूनी लड़ाई दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति से जुड़ी है। उनका निधन 16 मार्च 2025 को हुआ था। पद्मजा कुमारी ने कोर्ट में में दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि पिता का निधन बिना किसी वैध वसीयत के हुआ है। भाई-बहन के बीच सिटी पैलेस और एचआरएच होटल्स ग्रुप समेत अन्य संपति के हक को लेकर विवाद है।