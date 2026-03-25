पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्ती

source patrika photo
झीलों और पहाड़ियों को बचाने के लिए प्रशासन का सख्त रुख
उदयपुर. झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर अब प्रशासन सख्ती करेगा। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, रिसॉर्ट, अस्पतालों और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को जिला पर्यावरण समिति की त्रैमासिक बैठक लिया गया। इस अवसर जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि उदयपुर की पहचान सिर्फ इसके गौरवशाली इतिहास से ही नहीं, बल्कि यहां की झीलों और प्राकृतिक पर्यावरण से भी है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों, रिसॉर्ट और अस्पतालों की लगातार निगरानी रखी जाए तथा प्रदूषण फैलाने की गतिविधि सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रारंभ में समिति के सदस्य सचिव उप वन संरक्षक (उत्तर) अजय चित्तौड़ा ने गत बैठक कार्यवाही की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिवहन, युडीए, नगर निगम, यातायात पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रिको , खनन आदि विभागों के अधिकारियों ने गत तीन माह की कार्यवाही का विवरण रखा। बैठक में युडीए सचिव हेमेंंद्र नागर, उप वन संरक्षक वन्यजीव यादवेंद्रसिंह चुण्डावत, सीएमएचओ डॉ अशोक आदित्य, सहायक वन संरक्षक सुरेखा चौधरी, उपाधीक्षक यातायात अशोक आंजना सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
अवैध खनन और पहाड़ियों की कटाई पर नजर
प्रशासन ने पहाड़ियों की अवैध कटाई और खनन पर भी सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। हाल ही में सीज किए गए स्थलों की खनन विभाग से जांच करवाकर अवैध खनन मिलने पर अलग से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।--
शहर में नो व्हीकल जोन की तैयारी
भीतरी शहर में यातायात और प्रदूषण कम करने के लिए चांदपोल से जगदीश मंदिर तथा रंगनिवास चौकी से जगदीश मंदिर तक नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन पर जोर
फतहसागर की पाल स्थित मुंबइयां बाजार चौपाटी क्षेत्र में बदबू की शिकायतों को देखते हुए नगर निगम को महीने में दो बार धुलाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीसारमा से दूधतलाई मार्ग पर कचरा संग्रहण स्थल को भी साफ कराने के लिए कहा गया है।
वन क्षेत्रों में आग रोकने के निर्देश
गर्मी के मौसम में आतिशबाजी से वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए होटल और आसपास के आवासीय क्षेत्रों को सतर्क रहने तथा आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग