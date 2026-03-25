पटेल सर्कल के पास खड़े ऑटो में लगी आग, चार वाहन चपेट में

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि रात करीब साढ़े तीन बजे आग लगने की सूचना मिली। इस पर पारस तिराहा और अशोक नगर फायर स्टेशन से दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में तीन ऑटो और एक कार आग की चपेट में आ गए। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना स्थल पेट्रोल पंप के बेहद करीब होने से खतरा और बढ़ गया था। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग पंप के नोजल और भूमिगत टैंक तक पहुंच सकती थी। यहां ऑटो खड़े करने को लेकर ऑटाे चालकों में विवाद होता रहता है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला ऑटो चालकों के आपसी विवाद से जुड़ा माना जा रहा था। थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें आग शॉर्ट सर्किट से लगना प्रतीत हो रहा है।