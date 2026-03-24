काबू की कोशिशें कामयाब, नई चुनौती बनकर उभरी एमडीआर-टीबी

इलाज जारी, लेकिन अधूरा छोड़ना चिंता का कारण



वर्तमान में जिले में कुल 6898 टीबी मरीज दर्ज हैं, इनमें से 6804 मरीजों को इलाज पर रखा गया है। हालांकि, केवल 3760 मरीज ही नियमित रूप से उपचार ले रहे हैं, जबकि 94 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज शुरू ही नहीं हो पाया है। यह स्थिति बताती है कि मरीजों तक समय पर पहुंच और फॉलोअप में अब भी सुधार की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी का पूरा इलाज 6 से 9 महीने तक चलता है, लेकिन कई मरीज बीच में ही दवाएं छोड़ देते हैं, इससे बीमारी और गंभीर हो जाती है और संक्रमण्र का खतरा बढ़ जाता है।