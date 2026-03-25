RBSE 10th Result: न ट्यूशन, न बड़ी सुविधाएं…सिर्फ मेहनत के दम पर ऑटो चालक की बेटी दिक्षिता खटीक ने हासिल किए 96.17% अंक

RBSE 10th Result Success Story: कानोड़ (उदयपुर): राजकीय अग्रसेन कुमारी बालिका विद्यालय की छात्रा दिक्षिता खटीक ने दसवीं की परीक्षा में 96.17 प्रतिशत अंक हासिल कर सबको प्रेरित किया है। दिक्षिता एक साधारण परिवार से आती हैं, जहां पिता तेज प्रकाश खटीक किराए का टेंपो चलाकर घर का खर्च और बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा निभाते हैं।