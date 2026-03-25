RBSE 10th Result: 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में झुंझुनूं जिले ने रचा इतिहास, 97.77% हासिल कर राजस्थान में पहले नंबर पर आया

सीकर-झुंझुनू हाइवे घोड़ीवारा बालाजी स्थित गुरुकृपा स्कूल का 10 वीं इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट रहा शानदार। स्कूल चेयरमैन महेन्द्र रणवां ने बताया कि स्कूल की छात्रा अनुष्का ने 99 प्रतिशत अंक, एंजेल ने 98.67 प्रतिशत, कनिष्का ने 98 प्रतिशत, हंसिका ने 97.67, मीतू कुमारी ने 97.33, गरिमा ने 97.17, खुशी ने 97, रश्मिता ने 96.67, नैतिक ने 96.67, रजनी ने 96.50, अभिनव सिंगोदिया ने 96.33, भव्य डोटासरा ने 96.17, रुचिका ने 96.17, राजश्री ने 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया।