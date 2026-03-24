RBSE 10th Board Result 2026: अलवर की कशिश ने 99.17% लाकर रचा इतिहास, पिता की आंखों में खुशी के आंसू

कशिश खंडेलवाल (फोटो- पत्रिका)
RBSE 10th Board Result 2026: अलवर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने आज कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष बोर्ड ने अपनी कार्यक्षमता का लोहा मनवाते हुए रिकॉर्ड समय में नतीजे जारी किए हैं, जिससे लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार समाप्त हो गया।
विशेष रूप से अलवर जिले के लिए यह परिणाम खुशियों की सौगात लेकर आया है, जहां जिले की मेधावी छात्राओं ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय से बटन दबाकर आधिकारिक रूप से परिणाम जारी किया। राज्य सरकार के 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से बोर्ड ने इस बार युद्ध स्तर पर मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया।
अलवर जिले के गोविंदगढ़ स्थित नव दिशा पब्लिक स्कूल की छात्रा कशिश खंडेलवाल ने अपनी अद्वितीय शैक्षणिक योग्यता का प्रदर्शन करते हुए 99.17 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। कशिश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गोविंदगढ़ क्षेत्र गौरवान्वित है।
कशिश ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता-पिता के अटूट सहयोग को दिया है। विद्यालय परिवार ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर इस जीत का जश्न मनाया। कशिश की इस ऐतिहासिक सफलता पर उनके पिता संजय खंडेलवाल और माता चांदनी खंडेलवाल भावुक हो गए।
जिले के नवगठित खैरथल-तिजारा क्षेत्र के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एंजल एकेडमी खैरथल की छात्रा कुंजम मिश्रा ने 97.83 प्रतिशत अंक हासिल कर अपनी मेधा सिद्ध की। कुंजम, संजय मिश्रा की पुत्री हैं।
वहीं, खैरथल के ही एक्सिस एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र अमन ने 97.50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर छात्र वर्ग में जिले का नाम ऊंचा किया। अमन के पिता हेमंत शर्मा और माता बबीता शर्मा ने इसे अमन के कड़े परिश्रम का फल बताया।
इस वर्ष अलवर जिले से 33 हजार से अधिक परीक्षार्थियों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। राज्य का कुल परिणाम जहां 94.23 प्रतिशत रहा, वहीं अलवर के प्रदर्शन ने भी पिछले वर्षों की निरंतरता को बरकरार रखा है।
बोर्ड द्वारा समय पर परिणाम जारी करना एक सराहनीय कदम है। इससे छात्रों को 11वीं कक्षा में विषय चयन और करियर प्लानिंग के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
विद्यार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। समय पर परिणाम आने से अब जिले के हजारों छात्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र की तैयारी जोश के साथ कर सकेंगे। मेधावी छात्रों के घरों पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
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