RBSE 10th Board Result 2026: अलवर की कशिश ने 99.17% लाकर रचा इतिहास, पिता की आंखों में खुशी के आंसू

विशेष रूप से अलवर जिले के लिए यह परिणाम खुशियों की सौगात लेकर आया है, जहां जिले की मेधावी छात्राओं ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय से बटन दबाकर आधिकारिक रूप से परिणाम जारी किया। राज्य सरकार के 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से बोर्ड ने इस बार युद्ध स्तर पर मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया।