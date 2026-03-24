Rajasthan Board 8th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 8वीं का रिजल्ट घोषित

राजस्थान बोर्ड इस बार अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है आमतौर पर 10वीं का रिजल्ट मई या जून में जारी होता है, लेकिन इस बार मार्च में ही नतीजे घोषित किए जा रहे हैं।

महज 23 दिनों में 30,915 परीक्षकों ने करीब 64 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है, जिसके चलते बोर्ड ने युद्ध स्तर पर काम कर समय से पहले रिजल्ट तैयार किया है।8वीं कक्षा का परिणाम इस बार 97.01% रहा है।