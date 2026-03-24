Rajasthan Board 10th Result Out: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 94.23% रहा कुल परिणाम

परिणाम घोषणा के साथ ही आगामी सत्र 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी। इसमें पहली परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा ऐच्छिक रखी गई है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना और उन्हें अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका देना है।