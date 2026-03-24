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Rajasthan Board 10th Result Out: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 94.23% रहा कुल परिणाम

RBSE 10th Result Out 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा का कुल परिणाम 94.23 प्रतिशत रहा।

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अजमेर

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Arvind Rao

Mar 24, 2026

rajasthan-board-10th-result-2026-10-lakh-students-passed-pass-percentage-topper-list-declared

Rajasthan Board 10th Result Out

Rajasthan Board 10th Result Declared 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दोपहर एक बजे बोर्ड मुख्यालय अजमेर में कंप्यूटर का बटन दबाकर कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया।

बता दें कि बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब परीक्षा समाप्त होने के मात्र 23 दिनों के भीतर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं।

तैयारियों की रफ्तार और अनुशासन

बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चली थीं। राज्य भर में कुल 6,195 केंद्रों पर विषयवार परीक्षाएं आयोजित की गई थीं।

रिकॉर्ड समय में कॉपियों की जांच करने के लिए 30 हजार से ज्यादा परीक्षकों को तैनात किया गया था, जिन्होंने दिन-रात काम करके इस उपलब्धि को संभव बनाया। छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करें।

इस बार ऐसा है रिजल्ट…

  • 2025 से इस बार कुल परिणाम 1.17 प्रतिशत ज्यादा रहा है
  • दसवीं का कुल परिणाम प्रतिशत 94.23
  • छात्रों का परिणाम प्रतिशत 93.63
  • कुछ छात्रा उत्तीर्ण प्रतिशत 94.90

पिछले सात सालों का कैसा रहा रिजल्ट

  • साल 2025 में 93.06%
  • साल 2024 में 93.03%
  • साल 2023 में 90.49%
  • साल 2022 में 82.89%
  • साल 2021 में 99.56%
  • साल 2020 में 80.64%
  • साल 2019 में 79.85%

साल वाइज रिजल्ट जारी करने में कितने दिन लगे

  • साल 2025 में 4 अप्रैल से 28 मई- 55 दिन
  • साल 2024 में 30 मार्च से 29 मई- 59 दिन
  • साल 2023 में 11 अप्रैल से 1 जून- 50 दिन
  • साल 2022 में 26 अप्रैल से 13 जून- 49 दिन
  • साल 2021 में परीक्षा नहीं हुई कोरोना की वजह से, दोबारा परीक्षा हुई 30 जुलाई से
  • साल 2020 में 30 जून से 28 जुलाई- 29 दिन
  • साल 2019 में 27 मार्च से 3 जून- 69 दिन

फैक्ट फाइल: एक नजर में

  • सेकंडरी (10वीं) में कुल पंजीकृत विद्यार्थी: 10,68,109
  • प्रवेशिका में पंजीकृत विद्यार्थी: 7,817
  • कुल परीक्षक: 30,000+
  • कुल परीक्षा केंद्र: 6,195

अब साल में दो बार होगी परीक्षा

परिणाम घोषणा के साथ ही आगामी सत्र 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी। इसमें पहली परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा ऐच्छिक रखी गई है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना और उन्हें अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका देना है।

समय पर परिणाम जारी होने से अब छात्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में बिना किसी देरी के प्रवेश ले सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

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Rajasthan 5th Board Result Today declared

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Updated on:

24 Mar 2026 01:33 pm

Published on:

24 Mar 2026 01:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan Board 10th Result Out: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 94.23% रहा कुल परिणाम

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