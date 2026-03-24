Rajasthan Board 10th Result Out: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 94.23% रहा कुल परिणाम

Rajasthan Board 10th Result Out
Rajasthan Board 10th Result Declared 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दोपहर एक बजे बोर्ड मुख्यालय अजमेर में कंप्यूटर का बटन दबाकर कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया।
बता दें कि बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब परीक्षा समाप्त होने के मात्र 23 दिनों के भीतर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं।
बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चली थीं। राज्य भर में कुल 6,195 केंद्रों पर विषयवार परीक्षाएं आयोजित की गई थीं।
रिकॉर्ड समय में कॉपियों की जांच करने के लिए 30 हजार से ज्यादा परीक्षकों को तैनात किया गया था, जिन्होंने दिन-रात काम करके इस उपलब्धि को संभव बनाया। छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करें।
परिणाम घोषणा के साथ ही आगामी सत्र 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी। इसमें पहली परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा ऐच्छिक रखी गई है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना और उन्हें अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका देना है।
समय पर परिणाम जारी होने से अब छात्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में बिना किसी देरी के प्रवेश ले सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
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