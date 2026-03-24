RBSE 5th Result 2026 : राजस्थान बोर्ड की 5वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां चेक करें

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 5वीं के लिए पासिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां सभी छात्रों को अगले कक्षा में ऑटोमैटिक प्रमोशन मिल जाता था, अब यह नियम समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2026 में हर विषय में न्यूनतम 33 फीसदी अंक अनिवार्य है। नहीं तो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, जो छात्र निर्धारित अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उन्हें 45 दिनों के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।