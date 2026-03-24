RBSE 10th Result : राजस्थान का 10वीं बोर्ड रिजल्ट थोड़ी देर में, एक क्लिक में घर बैठे जान लेंगे परिणाम, पहले होता था घंटों अखबार का इंतजार

RBSE 10th Result : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 10वीं के परीक्षा परिणाम मंगलवार दोपहर एक बजे घोषित होंगे। इसके साथ ही लाखों विद्यार्थियों का इंतजार भी खत्म होगा और विद्यार्थी अपने घर में ही बैठे-बैठे मोबाइल एवं लेपटॉप आदि से मिनटों में परिणाम जान सकेंगे। हालांकि, आज की पीढ़ी को यह थोड़ा आश्चर्य लगे पर, करीब तीन दशक पूर्व तक हालत ऐसे नहीं थे। बोर्ड के परीक्षा परिणाम देखने के लिए विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को घंटों इंतजार तो कई बार अगले दिन सुबह आने वाले अखबार का इंतजार करना पड़ता था। दसवीं बोर्ड के घोषित हो रहे परीक्षा परिणाम को लेकर यादों की गठरी में कुछ यादें करते हैं ताजा…