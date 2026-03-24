LPG Crisis : जयपुर में एलपीजी की अघोषित राशनिंग, पेट्रोल पम्पों पर नई व्यवस्था- ऑटो को 250 और कार को 550 रुपए तक ही मिलेगी गैस

दूसरी ओर, ऑटो की संख्या कम होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोग अब कैब का सहारा ले रहे हैं, जिससे उनका दैनिक खर्च बढ़ गया है। यात्रियों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें अधिक किराया देकर सफर करना पड़ रहा है। पहले जहां ऑफिस आने-जाने में करीब छह हजार रुपए मासिक खर्च होते थे, अब यह बढ़कर दस हजार रुपए तक पहुंच गया है।