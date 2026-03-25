RBSE 10th Result: जयपुर की बेटियों का जलवा…रिद्धिमा, निकिता और छवि ने गाड़े झंडे, इन विषयों में हासिल किए 100 में से 100 अंक

बोर्ड की परीक्षाएं इस बार 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं। रिकॉर्ड समय में कॉपियों की जांच और मार्च में ही रिजल्ट घोषित होने से छात्रों को अब अगली कक्षा (11वीं) के लिए विषय चयन और करियर प्लानिंग के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।