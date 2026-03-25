RBSE Secondary Result: आठवीं के परिणाम में 13वां और पांचवीं में 28वें स्थान पर आया जयपुर, पहले से बेहतर…लेकिन रैंकिंग कमजोर

परीक्षा देने वालों में 53 हजार 484 छात्र और 46 हजार 086 छात्राएं शामिल थी। जिले में 94,251 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें से 59,216 प्रथम, 29,601 द्वितीय और 5,433 तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। गौरतलब है कि परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी के बीच हुई थी। जयपुर में 1 लाख 522 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इधर आठवीं के परिणाम में 13 वां और पांचवीं में 28 वां स्थान रहा।