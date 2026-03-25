Rajasthan: गैस सिलेंडर में पानी भरकर हो रही थी सप्लाई! एजेंसी पर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा, पानी निकालकर दिखाया

सबसे चौंकाने वाला मामला पड़ावली कला में सामने आया, जहां एक उपभोक्ता ने खाली सिलेंडर का वजन किया तो वह 22 किलो निकला, जबकि नियमानुसार खाली सिलेंडर का वजन 15–16 किलो होना चाहिए। जांच में पता चला कि सिलेंडर के भीतर करीब 7 किलो पानी भरा हुआ था। शिकायत के बाद रसद विभाग के आपूर्ति निरीक्षक अरविंद कुमार ने मौके पर पहुंचकर सिलेंडर जब्त किया।