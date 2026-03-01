खुशखबरी : राजस्थान में बदल गए घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम, आम जनता को मिली बड़ी राहत

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृत्रिम संकट, कालाबाजारी या जमाखोरी जैसी स्थिति न बने, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और रसद विभाग को सतर्क किया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि के बाद सिलेंडर बुक कराने वाले उपभोक्ताओं को बिना देरी के सेवा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर देते हुए कहा कि पाइप्ड नैचुरल गैस कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सके।