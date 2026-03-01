Heart Attack: छोटे भाई के गृह प्रवेश की खुशियां मातम में बदलीं, भजनों पर झूमते वक्त बड़े भाई की मौत, चीख-पुकार मची

विशेषज्ञों के अनुसार अचानक हृदय गति रुकना एक गंभीर स्थिति होती है, जो बिना किसी चेतावनी के भी हो सकती है। इसके लक्षणों में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना और अचानक बेहोशी शामिल हैं। ऐसे मामलों में तुरंत चिकित्सकीय सहायता मिलना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टरों का कहना है कि नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव से दूरी बनाकर इस तरह के जोखिम को कम किया जा सकता है। जागरूकता और समय पर उपचार से कई जानें बचाई जा सकती हैं।