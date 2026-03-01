Heart Attack: छोटे भाई के गृह प्रवेश की खुशियां मातम में बदलीं, भजनों पर झूमते वक्त बड़े भाई की मौत, चीख-पुकार मची

मृतक मिश्रीलाल। फाइल फोटो- पत्रिका
पाली। निकटवर्ती कानेलाव गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां छोटे भाई के नए मकान के उद्घाटन की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं। कार्यक्रम के दौरान आयोजित भजन संध्या में नाचते समय बड़े भाई की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया और खुशियों का माहौल पलभर में शोक में बदल गया।
ग्रामीणों के अनुसार कानेलाव निवासी मिश्रीलाल, जो मुंबई में अपना व्यवसाय करते थे, अपने छोटे भाई रूपाराम के नए घर के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गांव आए थे। घर पर भजन संध्या का आयोजन रखा गया था, जिसमें परिवार और गांव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। माहौल पूरी तरह भक्ति रस में डूबा हुआ था और सभी लोग भजनों का आनंद ले रहे थे।
इसी दौरान मिश्रीलाल भी भजनों की धुन पर झूमते हुए नाचने लगे। बताया जा रहा है कि उन्हें नाचते हुए अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए थे कि अचानक वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभालने और होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी धड़कनें थम चुकी थीं। घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस आकस्मिक घटना से समारोह में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। जो घर कुछ देर पहले खुशियों से गूंज रहा था, वहां अचानक चीख-पुकार मच गई। मिश्रीलाल अपनी पत्नी के साथ इस समारोह में शामिल होने आए थे। इस हादसे के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में शोक की लहर है।
विशेषज्ञों के अनुसार अचानक हृदय गति रुकना एक गंभीर स्थिति होती है, जो बिना किसी चेतावनी के भी हो सकती है। इसके लक्षणों में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना और अचानक बेहोशी शामिल हैं। ऐसे मामलों में तुरंत चिकित्सकीय सहायता मिलना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टरों का कहना है कि नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव से दूरी बनाकर इस तरह के जोखिम को कम किया जा सकता है। जागरूकता और समय पर उपचार से कई जानें बचाई जा सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग