Rajasthan Accident: गड्ढे से बचने की कोशिश में अनियंत्रित हुई निजी बस, कार से भिड़ंत के बाद पलटी, 37 घायल, मची चीख पुकार

हादसे के बाद भीलवाड़ा-शाहपुरा मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और मार्ग को सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और कार को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है तथा प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है।