RBSE 10th Result: मजदूर की बेटी ने 10वीं में हासिल किए 97.83% अंक; जानिए सफलता की कहानी

बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार दोपहर 1 बजे वेबसाइट पर बटन दबाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दसवीं कक्षा का परिणाम जारी किया। बोर्ड के इतिहास में पहली बार दसवीं का परिणाम परीक्षा समाप्ति के मात्र 23 दिन में जारी किया गया है। इस बार दसवीं बोर्ड का परिणाम 94.23 प्रतिशत रहा। पिछली बार की तरह इस बार भी 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में छात्राओं ने बाजी मारी। इस बार छात्राओं का 94.20 और छात्रों को 93.63 प्रतिशत परिणाम रहा।