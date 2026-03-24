RBSE 10th Result 2026: ‘म्हारी छोरियां कम नहीं’- बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को छोड़ा पीछे

RBSE 10वीं का यह परिणाम कई कारणों से ऐतिहासिक माना जा रहा है। पहली बार 10वीं का रिजल्ट 12वीं से पहले जारी किया गया है। इसके अलावा बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका है जब मार्च महीने में ही परिणाम घोषित किया गया है। अगर पिछले साल की बात करें तो 2025 में भावना ने 99.67% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था, जबकि पूजा भादू और वंदना तंवर 99.50% के साथ दूसरे स्थान पर रहीं थीं। इस बार भी छात्रों से बेहतर प्रदर्शन कर छात्राओं ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में वे लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।