RBSE 10th Result 2026: दौसा जिले की इस लड़की ने किया कमाल, 99.17 फीसदी अंक हासिल कर जिले का नाम किया रोशन

नंदिनी ने बताया कि वह रोजाना लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थीं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों और परिवार के सहयोग को दिया। उनका कहना है कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल काफी कम किया और रोजाना पढ़ाई का एक लक्ष्य तय कर उसे पूरा करने की कोशिश की। नंदिनी का मानना है कि पढ़ाई का समय कम भी हो तो उसे पूरी एकाग्रता और लगन के साथ करना चाहिए। आगे वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं और इसके लिए JEE परीक्षा की तैयारी करने का लक्ष्य रखती हैं।