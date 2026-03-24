अलर्ट: तौल कर लें गैस सिलेंडर, आपके सिलेंडर से गायब हो सकती है गैस; 2-3 किलो की हो रही चोरी

खातीपुरा गंगा कॉलोनी निवासी महेन्द्र शर्मा ने सोमवार को अपनी व्यथा साझा की। उन्होंने बताया कि हसनपुरा स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर उनकी बेटी के नाम से कनेक्शन है। 16 मार्च को सिलेंडर बुक कराया, लेकिन समय पर सिलेंडर नहीं मिला। पूछताछ करने पर उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सिलेंडर मिल जाएगा। 22 मार्च तक सिलेंडर नहीं मिलने पर वे दोबारा एजेंसी पहुंचे। वहां से उन्हें डिलीवरी मैन की पर्ची और मोबाइल नंबर दिया गया। उन्होंने सिलेंडर के लिए फोन किए, लेकिन बाद में डिलीवरी मैन ने मोबाइल बंद कर लिया। अंततः सोमवार शाम डिलीवरी मैन सिलेंडर लेकर घर पहुंचा। सिलेंडर की सील टूटी थी। जब उसे तोला तो तय मानक से 5 किलो गैस कम निकली।