जयपुर: असली किन्नर से सीखी अदाएं, नकली बनकर नई गाड़ी वाले और नवविवाहितों को बनाते थे निशाना, YouTube से भी ली ट्रेनिंग

अगर कोई व्यक्ति पैसे देने से मना करता, तो गिरोह के सदस्य गाली-गलौज, गाड़ी के शीशे पीटना और अश्लील हरकतें करने लगते थे। कई बार वे गाड़ी के सामने बैठ जाते थे, जिससे लोग मजबूर होकर पैसे दे देते थे। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें महिला किन्नर माही सैनी (25) सहित नकली किन्नर चंदपाल उर्फ शैलेन्द्र उर्फ रोनक (35), कोरी उर्फ मोनू (31), सूरज अरोरा उर्फ संजना (29), प्रतीक जाटव उर्फ रवि जाटव (23), योगेंद्र सिंह उर्फ छोटी (24), भागचंद खटीक उर्फ वृंदान (24) और वेदप्रकाश (23) उर्फ वेदीका और रामावतार उर्फ रानी (25) शामिल है।