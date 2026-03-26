हज यात्रियों के लिए हवाई यात्रा की राशि निर्धारित

उदयपुर. हज यात्रा-2026 के लिए चयनित हज यात्रियों को तीसरी किश्त जमा कराने के साथ ही अब अलग-अलग शहरों से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए हवाई किराया भी अलग-अलग तय किया गया है। उड़ान की दूरी और व्यवस्थाओं के कारण प्रत्येक प्रस्थान केंद्र (एम्बार्केशन प्वाइंट) के अनुसार राशि निर्धारित की गई है, इससे कुल जमा होने वाली किश्त में भी अंतर दिखाई देगा।