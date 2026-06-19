CA Final Result: उदयपुर के मंतव्य व्यास ने बताया सफलता का मूलमंत्र, पढ़ें मनन, प्रणव, कनिष्क और आयुषी की सक्सेस स्टोरी

Udaipur CA Topper Success Story: द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाइनल परीक्षा (मई 2026) का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया। इस बार का परिणाम उदयपुर के लिए गौरवान्वित करने वाला रहा। आईसीएआई उदयपुर शाखा के अध्यक्ष सीए चिराग धर्मावत ने बताया कि इस बार उदयपुर से 405 विद्यार्थी सीए फाइनल की परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 79 विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया। उदयपुर संभाग के चावंड घुमार के मूल निवासी आयुष आमेटा ने अखिल भारतीय स्तर पर 39वीं रैंक हासिल कर समूचे अंचल को गौरवान्वित किया है।