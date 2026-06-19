CA Final Result: जयपुर के प्रणव धूत की ऑल इंडिया 7वीं और हर्षिका खंडेलवाल की 28वीं रैंक, बताया सफलता का मंत्र

CA Final Result Pranav Dhoot and Harshika Khandelwal Story: जयपुर: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सीए फाइनल परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी हुए, जिनमें जयपुर के दो विद्यार्थियों ने देशभर के टॉप-50 में स्थान प्राप्त कर शहर का गौरव बढ़ाया है। इस सफलता के साथ एक बार फिर साबित हुआ है कि मेहनत, अनुशासन और परिवार का सहयोग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्रिका से खास बातचीत में टॉपर्स ने कहा कि परीक्षा में मानसिक संतुलन के साथ परिवार का साथ जरूरी है।