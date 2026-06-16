राजस्थान के पीएमश्री स्कूलों में 4,332 पदों पर भर्ती: 18 जून से ऑनलाइन इंटरव्यू, शिक्षकों को गृह जिले में आने का मिलेगा अवसर

विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार, 50 अंक के साक्षात्कार में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी के 20, संबंधित विषय और पद से जुड़े कार्यों के ज्ञान के 20 और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुभव के 10 में से अंक दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय पदों के लिए संयुक्त या उपनिदेशक, मंडल स्तरीय पदों के लिए संयुक्त निदेशक और जिला स्तरीय पदों के लिए डीईओ माध्यमिक की अध्यक्षता में तीन तीन सदस्यीय समिति साक्षात्कार लेगी।