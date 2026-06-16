खबर का असर: 13 साल से चारदीवारी में कैद महेंद्र को इलाज के लिए भेजा जोधपुर, 3 बीघा जमीन बेच चुके मां-बाप की लौटी आस

Sirohi Mahendra Mental illness: नागाणी (सिरोही)। राजस्थान पत्रिका में खबर छपने के बाद सिरोही चिकित्सा विभाग तुरंत हरकत में आया। पिछले 13 साल से मानसिक बीमारी के कारण घर की चारदीवारी में कैद सनवाड़ा गांव के महेंद्र राणा को आखिरकार इलाज के लिए जोधपुर भेजा गया है। गरीबी के कारण परिवार महेंद्र का आगे इलाज कराने में असमर्थ था।

बता दें कि परिजन पहले ही महेंद्र के इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। लेकिन गरीबी की वजह से बेहतर इलाज रुक गया था। परिवार की इस बेबसी और मानवीय दर्द को राजस्थान पत्रिका ने सोमवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।