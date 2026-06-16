16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

खबर का असर: 13 साल से चारदीवारी में कैद महेंद्र को इलाज के लिए भेजा जोधपुर, 3 बीघा जमीन बेच चुके मां-बाप की लौटी आस

Sirohi Mahendra Story: पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद सिरोही चिकित्सा विभाग हरकत में आया। सनवाड़ा गांव में 13 साल से मानसिक बीमारी से जूझ रहे महेंद्र राणा को सीएमएचओ दिनेश खराड़ी के निर्देशन में एंबुलेंस से जोधपुर उपचार के लिए भेजा गया। परिवार को अब बेहतर इलाज की उम्मीद जगी है।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Arvind Rao

Jun 16, 2026

Sirohi Mahendra Story

महेंद्र को जोधपुर लेकर जाती चिकित्सा टीम (पत्रिका फोटो)

Sirohi Mahendra Mental illness: नागाणी (सिरोही)। राजस्थान पत्रिका में खबर छपने के बाद सिरोही चिकित्सा विभाग तुरंत हरकत में आया। पिछले 13 साल से मानसिक बीमारी के कारण घर की चारदीवारी में कैद सनवाड़ा गांव के महेंद्र राणा को आखिरकार इलाज के लिए जोधपुर भेजा गया है। गरीबी के कारण परिवार महेंद्र का आगे इलाज कराने में असमर्थ था।
बता दें कि परिजन पहले ही महेंद्र के इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। लेकिन गरीबी की वजह से बेहतर इलाज रुक गया था। परिवार की इस बेबसी और मानवीय दर्द को राजस्थान पत्रिका ने सोमवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

खबर सामने आते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी ने मामले को गंभीरता से लिया। उनके निर्देशन में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सुमेर सिंह भाटी और सनवाड़ा की मेडिकल टीम तुरंत सक्रिय हुई। विभाग ने तत्परता दिखाते हुए महेंद्र को एंबुलेंस के जरिए बेहतर उपचार के लिए जोधपुर भिजवाया।

चिकित्सा विभाग की इस त्वरित पहल पर महेंद्र के माता-पिता ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पत्रिका की खबर और प्रशासन की मदद से अब उन्हें अपने बेटे के ठीक होने और सामान्य जीवन जीने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस दौरान मरीज को रवाना करते समय एंबुलेंस पायलट रतनलाल मीणा, कंपाउंडर घेवाराम मेघवाल, पूर्व सरपंच गणपत सिंह देवड़ा और प्रशासक महेंद्र कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

गुजरात ले जाकर इलाज करवाया, फिर भी नहीं हुआ ठीक

महेंद्र के पिता रमेश राणा ने बताया कि उसने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह मजदूरी करने गुजरात चला गया था। वहां अचानक महेंद्र की तबीयत बिगड़ने लगी। नाक से खून आने और खून की उल्टियां होने के बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगा। धीरे-धीरे उसकी मानसिक स्थिति लगातार खराब होती चली गई थी।

महेंद्र के पिता ने बताया कि सिरोही और उदयपुर सहित कई स्थानों पर उपचार कराया गया। इलाज पर कई लाख रुपए खर्च हुए। करीब तीन बीघा जमीन भी बेचनी पड़ी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आर्थिक हालात कमजोर होने के बाद इलाज बीच में ही रुक गया।

बेटे का दर्द बताते हुए मां हुईं भावुक

महेंद्र की मां सजना देवी बेटे की बीमारी का जिक्र करते ही भावुक हो उठी थीं। उन्होंने बताया, समय पर उचित इलाज नहीं मिलने और आर्थिक तंगी के कारण बेटे की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। अब परिवार लोगों से मदद लेकर किसी तरह गुजर-बसर कर रहा है।

गुस्से में आ जाता था महेंद्र

महेंद्र कई बार गुस्सा हो जाता था और हमला करने का प्रयास करता था। वह घर के आंगन में दिन-रात एक ही स्थान पर चक्कर लगाता रहता था, जिससे वहां रास्ते जैसा निशान बन गया था।

डर के साये में था परिवार

महेंद्र के दो भाई भी हैं, लेकिन हमले के डर से वे उसके साथ नहीं रह पाते। माता-पिता गुजरात में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। गांव स्थित घर में अब लोग आने से भी कतराते थे।

रेवदर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुमेर सिंह भाटी ने कहा था कि मानसिक रोग से ग्रसित युवक के घर जाकर उसकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर उपचार की व्यवस्था करवाई जाएगी।

उदयपुर के 10 डॉक्टरों की बर्खास्तगी तय! 20 साल तक ड्यूटी पर ही नहीं आए, डेढ़ महीने पहले मिले नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

ये भी पढ़ें
Udaipur Doctors Absent

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 09:19 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / खबर का असर: 13 साल से चारदीवारी में कैद महेंद्र को इलाज के लिए भेजा जोधपुर, 3 बीघा जमीन बेच चुके मां-बाप की लौटी आस

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिरोही के महेंद्र की दर्दभरी कहानी: 13 साल से चारदीवारी में कैद, 3 बीघा जमीन बिकी फिर भी नहीं हुआ इलाज, अब सरकार से आस

Sirohi Mahendra mental illness
सिरोही

Sirohi Success Story: ऑटो रिक्शा चालक के बेटों ने किया कमाल, शिक्षक भर्ती परिणाम में चमके दोनों भाई

Sirohi Success Story
सिरोही

जयपुर ATS अधिकारी बताकर दो युवकों का गेस्ट हाउस से अपहरण, 98 लाख की मांगी फिरौती

sirohi Crime
सिरोही

सिरोही में भीषण सड़क हादसा : खचाखच सवारियों से भरी जीप पलटी, 20 से अधिक लोग घायल

sirohi accident
सिरोही

सिरोही जिले के लोगों के लिए खुशखबरी : 80 लाख की पेयजल योजनाएं स्वीकृत, मिलेगा साफ पानी

Otaram Dewasi
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.