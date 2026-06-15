उदयपुर में गरीबों के राशन पर डाका: डीलर ने गेहूं के बदले प्याज लेने का बनाया दबाव, लाइसेंस निलंबन और FIR की मांग

Udaipur Jhadol Ration Scam: झाड़ोल (उदयपुर): सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर झाड़ोल उपखंड क्षेत्र के माणस गांव से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां उचित मूल्य दुकान संचालक पर गरीब उपभोक्ताओं के हक के गेहूं में कथित हेराफेरी, गेहूं के बदले प्याज खरीदने का दबाव बनाने और राशन वितरण में मनमानी करने के आरोप लगे हैं। मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।