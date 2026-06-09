RPSC Exam: राजस्थानी शिक्षक भर्ती में 70 फीसदी अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, महज 325 लोग हुए शामिल

प्राध्यापक भर्ती में राजस्थानी भाषा के मात्र छह पद हैं। पिछली 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए व्यापक नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि राजस्थानी भाषा को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूली स्तर पर इसे लागू करने में देरी क्यों की गई है। इधर आरपीएससी की प्राध्यापक भर्ती में राजस्थानी भाषा के मात्र 6 पद हैं। इसके विपरीत हिंदी में 710, अंग्रेजी में 307, संस्कृत में 70 और उर्दू में 140 पद हैं।