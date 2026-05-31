RPSC Exam: जुलाई तक चलेंगी 9737 पदों की भर्ती परीक्षा, 17 लाख अभ्यर्थी आजमाएंगे किस्मत

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग जुलाई तक 9737 पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं होंगी। इसी साल राज्य की सबसे बड़ी आरएएस 2026 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन भी होगा। साल 2026 के भर्ती कैलेंडर में 12 हजार 143 पदों की परीक्षाएं शामिल की गई हैं। इनमें जनवरी से अप्रेल तक 2430 पदों की भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब नवम्बर तक की 9713 पदों की भर्ती परीक्षाएं होनी हैं।