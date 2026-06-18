आखिर और कितना दर्द सहेगा सिरोही का महेंद्र? जोधपुर रेफर होने के बाद भी मानसिक रोगी को नहीं किया भर्ती, सिस्टम ने तोड़ी आस

बता दें कि महेंद्र कुमार राणा पिछले करीब 13 वर्षों से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। आर्थिक तंगी और लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण परिवार नियमित इलाज नहीं करा पा रहा था। राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने पर चिकित्सा विभाग ने संज्ञान लेते हुए एंबुलेंस से उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा था। परिवार को उम्मीद थी कि वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में महेंद्र का उपचार शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।