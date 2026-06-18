डूंगरपुर-बांसवाड़ा के 8 यात्रियों की मौत के पीछे छिपे दर्द के किस्से, दिल झकझोर देगी पिंकी-प्रीत-सूरज और मुकेश की दास्तान

सागर डेंडोर की 18 जून को शादी होने वाली है, जिसके कारण वह रविवार से ही छुट्टी पर चल रहा था। सागर की इसी शादी ने उसे इस काल के गाल में समाने से बचा लिया और उसे जीवनदान मिल गया। हालांकि, सागर की जगह ड्यूटी पर तैनात सूरज उर्फ सुरेश डेंडार (कांवरा डूंगरा) हादसे के वक्त चालक के बगल वाली सीट पर ही बैठा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि सूरज के सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वडोदरा के अस्पताल में इलाज के दौरान शाम को मौत हो गई।