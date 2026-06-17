Road Accident: गुजरात में सवारियों से भरी लग्जरी बस आगे चल रहे ट्रक में घुसी, राजस्थान के 5 लोगों की मौत

स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। हादसे में शुरुआती तौर पर 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दो अन्य घायलों ने भी दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई। घायलों को वडोदरा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन लगातार घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।