धमाके के बाद नींद टूटी तो बुरी तरह घबराए… बस का शीशा तोड़कर निकले बाहर; यात्रियों ने बताया आंखों देखा हाल

डूंगरपुर/गरियता। गुजरात के वडोदरा के समीप बुधवार तड़के हुए भीषण बस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों ने पत्रिका से बातचीत में खौफनाक मंजर का आंखों देखा हाल बयां किया। परतापुर निवासी कमलेश पाटीदार व कल्पेश गायरी ने बताया कि वे सूरत मजदूरी करने जा रहे थे और बस में पीछे की सीट पर सवार थे। हादसे से अचानक उनकी नींद टूटी। आगे देखा तो बस का केबिन ट्रक से चिपका था। इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। शीशा तोड़कर बाहर निकले। बाद में इमरजेंसी गेट खोल लिया गया, जिसके बाद अन्य यात्रियों को निकाला। एक अन्य यात्री हरीश ने बताया कि हादसे से नींद टूटी तो खुद को लहूलुहान देखा वह घबरा गए। परिजनों को सूचना देकर वे अस्पताल में भर्ती हुए।