राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों को तबादलों पर सरकार के फैसले का इंतजार, CM भजनलाल के संकेत से बढ़ीं उम्मीदें

हाल ही में ​शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी राजस्थान में शिक्षकों के तबादले को लेकर संकेत दिए थे। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर तबादले होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि मुख्यमंत्री तबादले खोलने के निर्देश देंगे तो उनकी पालना की जाएगी। बड़ी संख्या में व्याख्याताओं और प्राचार्यों के तबादले हो चुके हैं। ऐसे में इनके दोबारा तबादले खोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, अन्य कर्मचारी वर्गों के तबादलों पर सरकार समय आने पर निर्णय लेगी और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जाएगा।