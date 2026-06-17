टोंक में 12.65 करोड़ की लागत से बनेगी पुलिया, बारिश में भी सरपट दौड़ेंगे वाहन, लाखों लोगों को होगा फायदा

30 जून को निविदा खुलने के बाद कार्यादेश जारी होगा और अगले 10 माह में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मार्ग टोडारायसिंह को मालपुरा, जयपुर और अजमेर क्षेत्र से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। पुलिया बनने के बाद दर्जनों गांवों की लाखों आबादी को वर्षभर निर्बाध यातायात सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से बरसात के दिनों में टोरडी सागर की चादर पर पानी भरने से होने वाली परेशानी से लोगों को राहत मिलेगी।