गुजरात बस हादसा: 9 साल के बच्चे सहित राजस्थान के 7 लोगों की मौत, बस में सवार दिनेश ने बताया हादसे का मंजर

उस समय तीनों दोस्तों ने नीचे उतरकर चाय पी थी। वही ड्राइवर मुकेश ने खाना भी खाया था। कुछ देर बार बस के ढाबे से रवाना होने के बाद तीन दोस्त और ड्राइवर ने रात दो बजे तक बातें की। मुकेश ने अपने परिवार और खेतों की स्थिति के बारे में बताया। वहीं वागड़ में बेरोजगारी को लेकर रात 2 बजे तक चारों ने मिलकर चर्चा करने लगे। इसके बाद दिनेश अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर बस की अंतिम सीट पर जाकर सो गया। करीब एक डेढ़ घंटे बाद जोरदार विस्फोट के साथ गाड़ी के टकराने की आवाज आई। मैं भी उछलकर केबिन से टकरा गया।