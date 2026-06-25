Udaipur: शादी से मना किया तो AI से बनाई हनीमून से लेकर गोद भराई की तस्वीरें, महिला आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश

Case Of Create Fake Photos From AI: उदयपुर के रहने वाले सिरफिरे युवक की करतूत ने हर किसी को हैरान कर दिया। भोपाल की युवती ने उसे शादी से इनकार किया तो उसने बदनाम करने की हरकत कर डाली। युवक ने AI के जरिए शादी की झूठी कहानी रच दी। एक साल से परेशान युवती ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। आयोग ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब मध्यप्रदेश पुलिस आरोपी युवक पर कार्रवाई की तैयारी में है।