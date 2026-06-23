Rajasthan: शादी के बाद भी पीछे पड़ा था युवक, परेशान नवविवाहित जोड़े ने खाया विषाक्त, हालत चिंताजनक

पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि विवाहिता की शादी 16 फरवरी 2026 को हुई थी। शादी से पहले से ही मतीन अहमद उर्फ मतीन खान नामक युवक उसका पीछा करता था। विवाह के बाद भी उसने महिला को परेशान करना बंद नहीं किया। आरोप है कि आरोपी सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकियां देता था, मिलने का दबाव बनाता था और महिला के पति के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। इतना ही नहीं, उसने कई बार पति का पीछा कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।