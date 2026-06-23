उदयपुर एसी का फरमान : झूठा केस दर्ज कराया तो… फंसेंगे फरियादी…पुलिस कसेगी शिकंजा

पुलिस मुख्यालय की अपराध समीक्षा के बाद जारी आदेश में कहा गया कि जिन प्रकरणों की जांच में शिकायतें झूठी पाई जाती हैं, उनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 182 से 211 और बीएनएसएस की धारा 217 से 248 के तहत इस्तगासा तैयार किया जाए। कोर्ट की ओर से एफआइआर को झूठा मानते हुए स्वीकार किए जाने के बाद संबंधित शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में अब जांच अधिकारियों को झूठे मामलों की पहचान होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। इसका उद्देश्य न केवल फर्जी मामलों पर अंकुश लगाना है, बल्कि न्याय व्यवस्था में अनावश्यक दबाव को भी कम करना है। आदेश में सभी थानाधिकारियों को ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है।